Trump vindt uitspraken president Macron over NAVO “beledigend en gevaarlijk”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag uitgehaald naar de Franse president Emmanuel Macron en diens uitspraken over een “hersendode NAVO”. Hij deed dat in Londen op een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, voor de start van de top in de Engelse hoofdstad. “Zijn uitspraken waren zeer beledigend en gevaarlijk”, zo klonk het.

“Wat we nu aan het meemaken zijn, is de hersendood van de NAVO”, zo had de Franse president vorige maand in een interview met het magazine The economist laten optekenen. Onder meer het gebrek aan coördinatie ...