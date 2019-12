Carwash aan De Luchtballon/De Schans

Berkenbos

Heusden-Zolder - De Warmste Week is nog een eind weg, maar De Schans/Luchtballon is alvast druk in de weer om een nieuw goed doel te steunen. Dit jaar kozen ze voor de Mediclowns. Mediclowns proberen een lach op het gezicht van een kind te toveren tijdens een moeilijke periode. Daarom kozen de leerlingen en leraars voor dit project, ook omdat één van onze leerlingen al meerdere operaties heeft moeten ondergaan.

Voor de 2de maal werd een carwash georganiseerd op de Luchtballon door de enthousiaste leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Tevens was er de ganse dag een carwash aan lagere school De Schans. In totaal bracht dit 300 euro op. DANK JULLIE ALLEMAAL