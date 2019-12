Celebs De toppers en de floppen van de rode loper van de Fashion Awards

In de Royal Albert Hall in Londen verzamelden zich maandagavond heel wat bekendheden op de rode loper van de Fashion Awards. Niet enkel de modewereld was vanzelfsprekend goed vertegenwoordigd, maar er kwamen ook opvallend veel Hollywoodsterren naar het evenement. Hoewel het om jaarlijkse modeprijzen gaat, sloegen er toch enkelen onder hen de bal volledig mis met hun outfit. Zo hadden Shailene Woodley en Liya Kebede hun slaapzak meegebracht, had Ellie Goulding een jurk van haar oma aangetrokken en verzwolg Alicia Silverstone in de ruchesjurk die ze aanhad. Kylie Minogue had er trouwens niets beter op gevonden om op haar felgroene jurk een oversized kostuumjasje te dragen. Gelukkig waren Cate Blanchett, Naomi Watts en Julia Roberts ook van de partij om al dat geweld te counteren met hun tijdloze klasse.