Walk 4 Mediclowns in Bolderberg

Bolderberg

Heusden-Zolder - In Bolderberg kon je deelnemen aan Walk 4 Mediclowns in het kader van de Warmste Week.

De ochtend startte met een ontbijt in de Witte Zaal in Bolderberg waar toch 80 personen aanwezig waren. Daarna kon je kiezen uit drie wandelingen. De Kidswalk, de Gezinswalk en de Straffe Walk. Na de wandeling stonden de Mediclowns weer paraat voor een pannenkoekenfestijn. Een geslaagde dag voor de Mediclowns die steeds een lach op de kinderen hun gezichtjes toveren in de ziekenhuizen. Met veel dank aan Linda Graulus voor deze foto's