Berkenbos

Heusden-Zolder - Zaterdagavond vond na 30 jaar weer een Sint-Barbarafeest plaats in Ons Huis.

Door het verdwijnen van de mijnwerkers zijn de Sint-Barbarafeestenfeesten een beetje in de vergeethoek geraakt. Dit feest werd door de parochie Berkenbos met name Pitjoe opnieuw ingericht voor al de mensen die aan vrijwilligerswerk doen in verschillende parochiale organisaties. Er waren een 150-tal mensen aanwezig. De avond werd muzikaal opgeluisterd door zangeres Kim.