Voorbije decennium was warmste ooit

De voorbije tien jaar kenden we wereldwijd “uitzonderlijke warmte”. Het afgelopen jaar, met zijn bosbranden, droogtes, hittegolven en orkanen, is een van de drie warmste jaren sinds de metingen in 1850 van start gingen. Dat zijn de weinig bemoedigende vaststellingen die de Verenigde Naties dinsdag op de klimaattop in Madrid op tafel hebben gelegd.