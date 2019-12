Zo krijg je na 10 weken opleiding een job in de kunststofsector

Herentals / Genk / Kortrijk / Oostakker - KIEM staat voor Kunststof Is Een Missie. Het opleidings- en tewerkstellingproject van sectororganisatie PlastIQ levert al bijna vijf jaar nieuw talent aan de kunststofsector. Technisch adviseur Francis Saelens en KIEM-projectcoördinator Marieke Veryser lichten toe waarom kunststof werkt.

“We zijn als sectororganisatie voor de kunststofverwerkers actief in heel Vlaanderen”, zegt coördinator Marieke Veryser. “Onderwijs, werkzoekenden en werknemers zijn onze doelgroepen. We helpen via jobcoaching ook kansengroepen aan een job.” Sinds begin dit jaar is er een eigen PlastIQ opleidingscentrum in Genk, Kortrijk volgt in 2020. Daarnaast is er een Competentiecentrum in Herentals. Het traject Oost-Vlaanderen gaat door bij EDUGO in Oostakker. In samenwerking met VDAB volgen werkzoekenden er een KIEM-opleiding met behoud van hun uitkering. De kunststofmachines van het TSO op de campus zijn er beschikbaar voor KIEM’ers.

Kennisopstap

Welke technieken leer je er zoal? “Spuitgieten, extrusie, thermoformeren en allerlei randbewerkingen”, zegt technisch adviseur Francis Saelens. “Je begint met zes weken centrumleren. Bij EDUGO hebben we momenteel een groepje van 8 cursisten.” Het is een praktijkgerichte opleiding die grondstoffen, matrijzen en technieken belicht. Er zijn ook bedrijfsbezoeken. Daarna volgen 4 weken stage. “Het is een basisopleiding, een kennisopstap”, zegt Marieke Veryser. “We focussen vooral op het beroep machineoperator kunststofverwerking, een knelpuntberoep. De invulling verschilt per bedrijf. We zien ook cursisten als productiemedewerker aan de slag gaan.”

Startjob

Na het korte KIEM-traject ben je nog geen operator, maar met je KIEM-bagage kan je wel met succes solliciteren. “In je startjob controleer je vaak het productieproces. Geleidelijk leer je bij op de werkvloer. Sociale vaardigheden, attitude en motivatie zijn even belangrijk als technieken en leervermogen voor een duurzame match met je stagebedrijf. Daarna kan je doorgroeien tot lijnverantwoordelijke of naar een labo.” Is de opleiding echt zo toegankelijk? “Absoluut”, benadrukt Marieke Veryser. “We hebben schoolverlaters, uitzendkrachten op zoek naar iets anders, jonge of langdurig werkzoekenden... Een technische vooropleiding is een meerwaarde, maar we zien ook jongeren uit het ASO die schoolmoe zijn. Hun voordeel is dan wel hun leervermogen. Een beetje handig zijn, is natuurlijk meegenomen.”

