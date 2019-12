Noord-Korea waarschuwt Washington: “VS mag zelf kerstcadeau kiezen”

Noord-Korea heeft de Verenigde Staten een nauwelijks verholen waarschuwing gestuurd over mogelijk nieuwe nucleaire tests. “Het is volledig aan de VS om te kiezen welk kerstcadeau ze zullen krijgen”, zei viceminister van Buitenlandse Zaken Ri Thae Song. Volgens Ri komt er met het jaareinde een einde aan een tijdslimiet die Noord-Korea had gesteld voor de VS. “Noord-Korea heeft het niet meer nodig om te verbergen wat het vanaf nu zal doen”, klinkt het cryptisch.