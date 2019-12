Senioren van OKRA leren zich beschermen

Sint-Truiden - Via het PLOT, waar de Limburgse politiemensen en brandweermannen hun opleiding krijgen, mocht OKRA Sint-Truiden twee specialisten ontvangen die de Truiense senioren diets kwamen maken hoe ze zich beter kunnen beschermen tegen inbraak en brand.

En het werd een zeer boeiende namiddag in de Volksmacht. Op gevaar af om de zaken te minimaliseren, moeten we ervoor oppassen dat we ons niet gaan overbeschermen. “Daarom geven we deze gouden tip mee: als je twijfelt aan de veiligheid in je huis, dan kan je gratis gebruikmaken van de lokale politiediensten: zij komen gratis je huis aan een professioneel onderzoek onderwerpen en geven je achteraf vrijblijvend advies over de verbeteringen die je kan aanbrengen. Je vindt de preventiedienst op 011/70.19.90. En bovendien geven we je de tip mee dat rookmelders verplicht zijn in alle woningen vanaf 1 januari”, aldus OKRA-secretaris Guido Kinnaert.