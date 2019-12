Geen appeltjes van oranje, maar uit Haspengouw

Sint-Truiden - De goede Sint is weer in het land en tot 6 december zal je hem op alle mogelijke plekken zien verschijnen om dan de plaats te ruimen voor de Kerstman.

Maar in Sint-Truiden heeft Sinterklaas gebroken met een trend!

Omdat hij zeker oog heeft voor het milieu en om zijn vrienden-landbouwers van Sint-Truiden en omstreken een hart onder de riem te steken, heeft hij dit jaar geen beroep gedaan op “appeltjes van oranje” om de kinderen te verrassen. Hij geeft ze dit jaar een nog veel lekkerder stuk fruit mee: appeltjes van hier. Het was de Belgische Fruitveiling die ervoor zorgde dat de Sint de komende dagen Haspengouwse appelen cadeau kan doen. De BFV schakelde de Keizerlijke Commanderie in om op zondag dat fruit te gaan leveren bij Sinterklaas. En die bedankte op zijn beurt de BVF en de Commanderie heel hartelijk voor de hulp. “Het is al erg dat ik met de stoomboot van Spanje moet komen, maar misschien engageer ik een zeilboot volgend jaar. En met de lekkere appels van hier is ook mijn ecologische voetafdruk weer wat kleiner”, zei de Sint.