Amici Cantemus viert 50ste verjaardag

Sint-Truiden - Amici Cantemus is een sympathieke koorgroep die zich als bloesems in de lente openstelt voor muziek, waar Amici een voorwaarde is en Cantemus het doel.

Het verhaal begon in 1969 toen een groep jonge en iets minder jonge zangers uit de nabije omgeving in de Sint-Jozefkerk aan de Zepperenweg verzamelde om er de eucharistie op te luisteren. Tien jaar later vormden deze Amici een autonoom koor met als repeteerlokaal ’t Zolderke, dat met vele helpende handen werd opgeknapt en ingericht. Ze zijn er nog, die zangers van het eerste uur, jaren rijper en omringd door meer muziekliefhebbers uit een nog wijdere omgeving. Maar het verhaal eindigt echter in 2019, op de vijftigste verjaardag van het koor Amici Cantemus.

“Wij zongen een intiemer optreden of een viering, maar hielden er ook van om met gelijkgestemde koren of muziekverenigingen te concerteren en zo onze klankkracht te verruimen. Tegelijk verruimden wij onze horizon. De Amici beleefden indrukwekkende muzikale momenten in Israël, Maastricht, Aylesbury, Parijs, Berlijn, de Franse Ardennen en uiteraard ook in eigen land”, aldus Liliane Brouwers, nu voorzitter en een van de twee overgebleven stichtende koorleden. Het repertoire van Amici Cantemus is dan ook niet min. Uit het recente verleden noteren we: het ‘Kerstoratorium’ van Heinrich Schütz, het ‘Oratorium Paulus’ van Felix Mendelssohn, het ‘Requiem’ van W.A. Mozart, ‘Spanisches Liederspiel’ van Robert Schumann, ‘Romancero Gitano’ van Castelnuovo Tedesco, de cantate ‘Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes’ van D. Buxtehude, de ‘Carmina Burana’ van Carl Orff, ‘het Gloria’ van A. Vivaldi, en het ‘Requiem’ van G. Fauré.

Op zondag 22 december geven ze hun laatste concert. “Want Amici Cantemus houdt op te bestaan. Na 50 jaar blijken jongeren andere koormuziek en genres te prefereren. Dus stoppen we in ‘grootheid’ met een afscheidsconcert in de Sint-Augustinuskerk van Nieuw-Sint-Truiden. We brengen dan de Kerstsuite van Robert Casteels onder leiding van onze dirigent Lou Van Cleynenbreugel en samen met het Arenbergkoor uit Leuven en het kamerorkest Papageno”, besluit Liliane Brouwers.

Kaarten kosten 12 euro (voorverkoop) en 14 euro aan de kassa. Ze zijn te verkrijgen via de koorleden, via liliane.brouwers@telenet.be en 011/684093 of via OKRA Sint-Truiden.



Jubileumconcert Amici Cantemus, op zondag 22 december 2019 om 15 uur in Sint-Augustinuskerk, Nieuw-Sint-Truiden.

Een organisatie van Amici Cantemus i.s.m. OKRA Sint-Truiden.