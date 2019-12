Twee mannen met bivakmuts hebben maandagavond de apotheek in de Sint-Truidersteenweg in het Tongerse Piringen overvallen. De daders gingen aan de haal met de dagopbrengsten. Niemand raakte gewond.

Even over 18 uur stapten de twee mannen de apotheek binnen. De apotheek sluit normaal om 18.30 uur. “Ze waren volledig in het zwart gekleed. Ze droegen een bivakmuts en handschoenen”, vertelt Leen Ponet ...