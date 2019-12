Zuhal Demir gaat niet met trein naar klimaatconferentie: “Ik ga planepoolen”

Vlaams minister voor Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) zal volgende week maandag afreizen naar de klimaatconferentie in Madrid. In tegenstelling tot haar Waalse collega’s die de trein nemen, zal ze aan ‘planepoolen’ doen. “Dat houdt in dat we met zo veel mogelijk mensen in een lijnvliegtuig zitten zodat het niet moet vertrekken met lege plaatsen”, zegt de minister in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’.