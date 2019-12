Meghan Markle skipt ontmoeting met Trump al voor de tweede keer

De Amerikaanse president Donald Trump is in Groot-Brittannië aangekomen voor zijn bezoek aan de NAVO-top in Londen. Hij zal er worden ontvangen door een grote delegatie van de koninklijke familie, maar daar zullen prins Harry en Meghan Markle geen deel van uitmaken.

Donald Trump is samen met first lady Melania aangekomen in Londen voor een driedaags staatsbezoek aan het land. Ze zullen er worden ontvangen door Queen Elizabeth, prins Charles en Camilla en zelfs Kate Middleton, maar van prins Harry en Meghan Markle zal elk spoor ontbreken. Ook al is die laatste nog steeds een Amerikaans staatsburger.

Harry en Meghan nemen momenteel enkele weken vakantie om op adem te komen na een hectisch jaar waarin ze op de constant op de hielen werden gezeten door de Britse tabloids. De twee zouden met zoontje Archie onder meer Thanksgiving hebben gevierd in de VS en zullen er normaal ook Kerstmis doorbrengen. Ook prins William zal niet op de ontmoeting aanwezig zijn, want hij is alleen op staatsbezoek naar Oman en Koeweit.

Pas bevallen

Zowel William als Harry was er in juni wel bij toen Trump in Engeland op bezoek was. Ook dan liet Meghan de gelegenheid aan zich voorbijgaan. Het excuus luidde dat ze amper een maand eerder was bevallen van haar zoontje en dus nog met moederschapsverlof was. In de wandelgangen werd echter ook gefluisterd dat ze een ontmoeting niet zag zitten. Zo noemde ze de president in het verleden al iemand die “verdeeldheid zaait” en een “vrouwenhater”. Hij repliceerde door haar “smerig” te noemen.

