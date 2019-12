Eli Iserbyt neemt cross in Zonhoven op de valreep toch op in programma

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) zal verrassend zondag toch starten in de Superprestige-manche van Zonhoven. De 22-jarige West-Vlaming is momenteel op trainingskamp in Spanje, en was oorspronkelijk niet van plan terug te keren voor een namiddag in de befaamde Limburgse ‘kuil’. Maar zijn team maakte dinsdagmorgen bekend dat hij “in laatste instantie Zonhoven heeft toegevoegd aan zijn programma”.

Vorig weekend vloog hij ook al over en weer om in Kortrijk zijn leidersplaats in de DVV-trofee te verdedigen.

Iserbyt begon als een raket aan het seizoen met overwinningen in achtereenvolgens Iowa, Waterloo, Kruibeke, Gieten, Bern, Gavere en Oudenaarde. Sinds de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld ging het minder en bleef hij steken op ereplaatsen.

Van der Poel zelf zal niet starten in Zonhoven zondag. Hij blijft in Spanje voor een stage met het wegteam van Corendon-Circus. Over anderhalve week start hij wel in Ronse en Overijse.