Hoog bezoek voor Kunstacademie Noord-Limburg

Overpelt

Pelt - Op zondag 1 december bezocht de Sint met zijn pieten de kinderen van de lessen muziekinitiatie en kunstenmix uit de Kunstacademie Noord-Limburg. Kinderen uit de klasjes van Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Oudsbergen, Peer, Lommel en Pelt verzamelden op het podium van CC Palethe in Overpelt.

Helaas kende Sinterklaas heel wat problemen voordat hij de zaal gevonden had... Zo had hij pech met zijn auto, werd zijn paard kreupel, nam hij de vespa die zonder benzine viel om dan uiteindelijk de fiets te nemen om in de Zinne te arriveren. Gelukkig konden de kinderen hem met muziek de weg tonen. Ze werden daarbij geholpen door leerlingen theater, die het geheel op ludieke wijze in goede banen wisten te leiden. Iedereen ging met een goed gevulde snoepzak en vrolijke snoet weer naar huis.