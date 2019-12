Zus van Ronaldo sabelt Virgil van Dijk neer: “Hij leeft in zijn eigen wereld”

Een uitspraak van Virgil van Dijk over Cristiano Ronaldo op het Gala van de Gouden Bal heeft tot beroering geleid. Toen de Nederlander met een kwinkslag zei zich af te vragen of Cristiano Ronaldo wel een concurrent was voor de prijs van beste voetballer van het jaar, kreeg hij via Instagram een vlammende repliek van diens zus. Die wees Van Dijk er fijntjes op dat hij het voorbije anderhalf jaar twee finales verloren heeft van ‘CR7’.