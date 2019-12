Thalita de Jong mist de rest van het veldritseizoen na rugoperatie

Thalita de Jong werd in 2016 wereldkampioene. Foto: Photo News

De Nederlandse Thalita de Jong, wereldkampioene in 2016, moet een kruis maken over de rest van het veldritseizoen. De 26-jarige De Jong werd vorige week geopereerd aan een rugblessure, waarmee ze al sukkelde sinds de Lotto Belgium Tour (10-13 september).

“In overleg met het medisch team is vorige week beslist om deze ingreep direct uit te voeren”, legde haar nieuwe team, Chevalmeire, uit op sociale media. “Dokter Geert Mahieu heeft bevestigd dat de operatie succesvol verlopen is. Naar de toekomst toe zal deze ingreep haar niet belemmeren om terug te presteren op het hoogste niveau. Thalita zal verder revalideren bij Lieven Maesschalk en haar voorziene comeback maken in het voorjaar 2020.”

De Jong reed de voorbije weken vijf veldritten. Haar beste resultaat, een tweede plaats, behaalde ze eind oktober in het Luxemburgse Contern. De wedstrijd in Niel, op 11 november, werd haar laatste veldrit. Daarin werd ze zevende.