Bottega Veneta, Rihanna en Naomi Campbell grote winnaars van Fashion Awards

In Londen zijn afgelopen avond de Fashion Awards uitgereikt, zowat de belangrijkste prijzen in de modewereld. Grote winnaar van de avond was het Italiaanse modehuis Bottega Veneta, op de voet gevolgd door Rihanna en Naomi Campbell.

In de Royal Albert Hall in Londen verzamelde maandagavond het kruim van de modewereld en Hollywood voor de uitreiking van de jaarlijkse Fashion Awards. Die worden al sinds 1989 uitgedeeld en hebben dus door de jaren een stevige reputatie opgebouwd.

Bottega Veneta, dat in de portefeuille van luxegroep Kering zit, kroonde zich dit jaar tot Brand of the Year. Creatief directeur Daniel Lee (hier op de foto met zijn CEO François-Henri Pinault) mocht bovendien ook de awards voor Accessories Designer of the Year, British Womenswear Designer of the Year en Designer of the Year in ontvangst nemen. Toch opvallend voor een ontwerper waar haast niemand tot de zomer van 2018 had van gehoord.

Ook Rihanna mocht het podium op om een beeldje in ontvangst te nemen. Met haar modehuis Fenty, dat pas dit jaar werd opgericht, schoot ze de hoofdvogel af in de categorie Urban Luxe. Model of the Year werd dan weer Adut Akech, de negentienjarige die opgroeide in de vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan, maar in geen tijd uitgroeide tot een model met wereldfaam.

De carrièreprijzen waren er voor Naomi Campbell en Giorgio Armani. Die eerste werd uitgeroepen tot Fashion Icon, de Italiaanse ontwerper kreeg de Outstanding Achievement Award voor zijn decennialange bijdrage aan de mode.

Een overzicht van alle andere winnaars:

British Designer of the Year Menswear: Kim Jones for Dior Men

British Emerging Talent Womenswear: Rejina Pyo for Rejina Pyo

British Emerging Talent Menswear: Bethany Williams for Bethany Williams

Business Leader: Remo Ruffini for Moncler

Isabella Blow Award for Fashion Creator: Sam McKnight

Trailblazer Award: Sarah Burton for Alexander McQueen

Positive Change Award: Signatories of the Fashion Industry Charter for Climate Action launched at UN Convention on Climate Change

Designers’ Designer Award: Christopher Kane for Christopher Kane