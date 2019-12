Onderwijs incasseert nieuwe klap: leesvaardigheid sterker gedaald dan ooit

Het niveau van Vlaamse vijftienjarigen voor lezen is voor het zoveelste jaar op rij gedaald. Voor het eerst zijn we voor lezen uit de top 10 getuimeld van de deelnemende landen aan het internationale PISA-onderzoek van de OESO. “We moeten nu ingrijpen, als we dit ooit nog willen rechttrekken”, zegt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).