Drake voorbije decennium meest beluisterde artiest op Spotify

De Canadese rapper Drake is het voorbije decennium het meest beluisterd op Spotify. Dat blijkt uit een reeks lijstjes die de streamingdienst dinsdag lanceert. Het meest beluisterde nummer is ‘Shape of you’ van de Brit Ed Sheeran: het werd 2,3 miljard keer beluisterd op Spotify. De meest beluisterde vrouwelijke artiest is Ariana Grande.