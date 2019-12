Twee Belgische restaurants in top 100 van de wereld

Twee van de honderd beste restaurants in de wereld bevinden zich in België. Dat blijkt toch uit de Franse lijst ‘La liste’, een top duizend die beoordelingen van verschillende restaurantgidsen en klantenreviews bundelt.

De beste restaurants zijn dit jaar Sugalabo in Tokio (Japan), Guy Savoy in Parijs (Frankrijk), Le Bernardin in New York (Verenigde Staten) en Ryugin in Tokio (Japan). Opvallend is dat Sugalabo van chef Yosuke Suga niet in de Michelingids staat, terwijl de drie andere toprestaurants driesterrenchefs hebben.

In de top 100 staan twee Belgische zaken: Hof Van Cleve in Kruisem op de 68ste plaats en Pastorale in Reet op plaats 93. In de rangschikking van landen met de meeste vermeldingen in de top 1.000, staat België dertiende.