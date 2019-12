Chatbot moet Facebook-medewekers helpen om lastige vragen van familie te trotseren

Facebook komt haar medewerkers tegemoet: medewerkers van het Amerikaanse bedrijf die tijdens de feestdagen moeilijke vragen krijgen van familieleden, kunnen de hulp inroepen van de ‘Liam Bot’, een chatbot. “Ons personeel vraagt, vooral in aanloop naar de feestdagen, altijd weer naar informatie over thema’s die in het nieuws waren, om die informatie te gebruiken bij vrienden en familie”, zegt een Facebook-woordvoerster aan de New York Times.