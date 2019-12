Gerard en Marijke uit ‘Boer zkt vrouw’: “In een latrelatie is het altijd feest”

‘Boer zkt vrouw - de wereld rond’ heeft dit jaar maar één koppel opgeleverd, maar wel eentje dat niemand had zien aankomen: boer Gerard uit Bree (43) en Marijke (42). Hoewel alles goed gaat in de prille relatie, zit samenwonen er nog niet meteen in. “Niet erg”, luidt het in Dag Allemaal. “In een latrelatie is het altijd feest, hé.”