Fernando Alonso naar Indy 500, deur op een kier voor F1-comeback

In de lente keert Fernando Alonso terug naar de Indy 500 om zijn queeste naar de ‘Triple Crown’ te vervolledigen maar voor 2021 sluit hij een terugkeer naar de F1 niet uit.

Fernando Alonso geeft niet op en doet volgend jaar weer een gooi naar de legendarische Indy 500 om zichzelf in de geschiedenisboeken te rijden als tweede rijder ooit die er in slaagt om de ‘Triple Crown’ in de autosport te behalen. De GP van Monaco F1 en de vierentwintig uren van Le Mans staan al op zijn erelijst, het enige ontbrekende puzzelstukje is de Indy 500.

Na zijn eerste deelname in 2017 waar een kapotte Honda-motor roet in het eten gooide en een tweede poging het voorbije jaar, toen hij er niet in slaagde om zich te kwalificeren, zal 2020 de derde poging zijn voor Alonso. Het is nog niet bekend met welk team hij aan de start zal komen in mei.

"Ik ga zeker de Indy 500 doen. Laten we maar eens kijken hoe de komende weken verlopen," vertelde Alonso vorig weekend in Abu Dhabi aan Andrew Benson van de BBC.

"De Indy 500 is het enige dat ontbreekt. Als ik dat doe na het winnen van Le Mans, WEC, Daytona, is er niets meer dat ik kan vragen. Ik zal het zeker opnieuw proberen."

De kans is groot dat Alonso weer met Andretti Autosport of het nieuwe Arrow-McLaren aan de start zal verschijnen in Indianapolis.

"Zij zijn niet de enige opties, maar ze zijn zeker de sterkste twee," voegde hij eraan toe.

"Ik heb een loyaliteit aan McLaren en er is ook hoe goed ik me voelde bij Andretti, ik voel me een deel van dat team. Ik heb er een zeer goede relatie mee."

Alonso liet ook vallen dat de onderhandelingen met Andretti al vrij ver gevorderd zijn maar dat de definitieve beslissing zal vallen na zijn deelname aan de Dakar-rally met Toyota.

Omdat hij nooit gezegd heeft dat hij de Formule 1 definitief de rug toekeert kon de vraag niet uitblijven of we hem ooit nog op de startgrid van de F1 zullen terugzien en hij laat de deur enigszins op een kier.

"Eerst wil ik Dakar en Indy doen en dan kijken of ik de F1 mis," zei hij.

"Dit jaar was het leuk om uit het F1-circus te zijn, maar mijn vrienden zeggen: 'Nu je uit de F1 bent, is het de tijd om een beetje van het leven te genieten'. En ik zeg dat wat me gelukkig maakt is racen."

"F1 is nog steeds een mogelijkheid. De regels van 2021 zijn heel interessant. Misschien dat het de dingen een beetje zal verschuiven en de auto's makkelijker worden om te racen. Als blijkt dat ik de F1 mis, sta ik open voor een terugkeer."

"Ook de rijdersmarkt is erg open voor 2021, dus er is geen haast bij het nemen van een beslissing".

