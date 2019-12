Italiaanse regering houdt Alitalia in de lucht met nieuwe staatslening

De Italiaanse regering heeft maandag het licht op groen gezet voor een nieuwe staatslening van 400 miljoen euro aan Alitalia. Rome probeert zo de noodlijdende luchtvaartmaatschappij in de lucht te houden. De nieuwe lening is zes maanden geldig en moet de beheerders van Alitalia de kans geven om verder te herstructureren en kopers te zoeken voor de luchtvaartmaatschappij, zo meldt de regering in een verklaring.