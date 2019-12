“Hilmi is gedood voor ons geld”

Broer Lucio (rechts) arriveert als getuige bij de rechtbank in Tongeren. Hij is één van de Aquino’s op vrije voeten. “Of ze met de moord Silvio wilden raken, omdat Hilmi zijn beste vriend was? Wij hebben geen vijanden. Jaloerse mensen misschien of dieven… Maar vijanden, neen.” Sven Dillen