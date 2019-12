Ancien Eva De Roo en rookies Fien Germijns en Joris Brys, dat is het gouden trio dat Studio Brussel dit jaar door De Warmste Week mag loodsen. Opvallend is dat Michèle Cuvelier, de stem van het ochtendblok, een andere rol krijgt. “Het is altijd wikken en wegen, op basis van individuele verdienste en waar we staan als zender”, zegt nethoofd Jan Van Biesen.