Pearl Jam op Werchter, Dua Lipa in het Sportpaleis

Zes keer al passeerde de grungeband uit Seattle in Rotselaar, de laatste keer nog in 2018. Toen kon frontman Eddie Vedder het niet laten om Werchter te roemen als ‘het beste festival ter wereld’. “Prachtige plek, prachtige mensen”, klonk het in zijn beste Nederlands. Een sentiment dat Herman Schueremans duidelijk kan appreciëren. “Pearl Jam en Rock Werchter zijn voor mekaar gemaakt”, klinkt het in de bekendmaking. De Amerikanen zijn headliner op donderdag 2 juli. De tickets voor Rock Werchter 2020 - dat plaatsvindt van donderdag 2 tot en met zondag 5 juli - gaan op vrijdag om 10 uur in verkoop, dus verwacht u de komende dagen aan meer grote namen.

Ander concertnieuws kwam vanuit het Sportpaleis. Daar houdt Dua Lipa halt op 2 mei. De Brits-Kosovaarse wereldster brengt niet enkel wereldhits New Rules en One Kiss mee maar komt op haar Future Nostalgia Tour ook haar langverwachte nieuwe plaat voorstellen. Ook die tickets gaan vrijdagmorgen om 9 uur in de verkoop. (jbou)

