Het psychiatrisch ziekenhuis Asster heeft maandag de eerste High Intensive Care Unit (HIC) van Limburg geopend. Patiënten die kampen met agressie of suïcidale gedachten kunnen er constant een-op-een begeleid worden.

Tot voor kort kwamen patiënten die zich agressief, gespannen of suïcidaal opstelden in een isolatiekamer terecht. “Maar zo’n isolatiekamer is voor velen een traumatische ervaring”, zegt afdelingshoofd ...