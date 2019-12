Same sport, different sexuality. Met die slogan wil roeier Simon Haerinck (34) uit Deerlijk een campagne lanceren om homofobie in de sportwereld tegen te gaan. “De sportclub moet een plaats zijn waar iedereen zichzelf kan zijn.”

Simon is zelf roeier en jeugdtrainer bij roeiclub KRCG in Gent. Nu komt hij openlijk uit voor zijn seksualiteit, maar dat is niet altijd zo geweest. “Vijf jaar lang heb ik het niet aan vrienden of in ...