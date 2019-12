Uggs maken ons weer warm, mannen in het bijzonder

Uggs, de laarsjes met schapenwol aan de binnenkant die in de schoenenkast van menig celeb staan, zijn weer enorm populair. En het zijn deze winter vooral mannen die ze dragen. Dat blijkt uit een zoekopdracht-analyse van modeplatform Lyst.

Katie Holmes in 2019 Foto: ISOPIX

Modeplatform Lyst stelde in oktober, aan de hand van winkelgewoonten van miljoenen shoppers, een rapport samen met de populairste trends voor het najaar. Dat bewijst dat zoekopdrachten naar Uggs - in vergelijking met het jaar ervoor - met 350 procent was gestegen. Een forse stijging qua populariteit, die vooral te danken is aan mannen die wol aan hun voeten willen. Een aanzienlijk deel van de zoekopdrachten werd immers uitgevoerd door heren. Het Australische bedrijf schat dat het dat de vlotte verkoop van de mannencollectie dit jaar zelfs dertien procent van de totale omzet zal uitmaken.

Tegenreactie

Modekenners schrikken er niet van dat de Ugg, die vaak de stempel ugly meekrijgt - gegeerd is bij heren. “Het is een reactie tegen de nette laars, die als onmisbaar wordt beschouwd in de wintergarderobe van een man”, schreef Justin Myers, ook bekend als The Guyliner, in zijn column voor mannenblad GQ. “Mode wordt nonchalanter. En een laars die bij de nonchalance van een beanie past, hoort erbij.”

De trend volgens modejournaliste Kristen Bousquet ook deels wijten aan het feit dat mode altijd terugkomt. Begin de nillies liepen de sterren allemaal rond met Uggs - van Britney Spears tot Leonardo DiCaprio, nu grijpen we terug naar deze stijl. “Nostalgische mode is zo populair omdat het meer is dan alleen een kledingstuk. Veel van deze stuks herinneren je aan iets uit je jeugd.”