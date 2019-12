Vierde overwinning voor renner Björn Houben

Paal

Beringen - Renner Björn Houben uit Paal (Beringen) pakt voor de vierde keer een overwinning mee naar huis. Dit keer was hij te gast in Loksbergen

Voor de jongeman uit Paal is het een plezier om met de fiets te rijden. In Loksbergen kreeg hij een parcours onder de wielen geschoven dat uitgetekend was op een weide en in een bos. Dat was veel draaien en keren. Björn Houben moest vanop de derde startlijn vertrekken, maar dat kon de bijna 20-jarige kerel niet deren. Hij bleef rustig in zijn start en voor hij de eerste ronde beëindigde, zat hij al op een tweede plaats.

Houben bleef rustig in zijn wedstrijd en bij het afhandelen van de tweede ronde verdapperde hij en kreeg hij een kleine kloof op de eerste achtervolgers Keith Heylen, Jurgen Janssens. De Palenaar bleef rustig en maakte weinig of geen fouten. Hij kon ronde na ronde zijn voorsprong uitbouwen. Van de achterblijvers was het Keith Heilen uit Booischot die hem het dichtste kon benaderen, maar de overwinning afsnoepen was niet aan de orde. Björn Houben pakte zijn vierde overwinning van het seizoen en was hier erg blij mee.