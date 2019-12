Dienstencentrum en serviceflats De Klitsberg viert 10de verjaardag

Paal

Beringen - Het 10-jarig bestaan van dienstencentrum en serviceflats De Klitsberg werd een echte feestweek. Als afsluiter van een week vol fijne activiteiten was er een mooie receptie.

De tiende verjaardag van dienstencentrum en serviceflats De Klitsbergt mocht niet onopgemerkt voorbijgaan. Er werd door het personeel en de vrijwilligers gezorgd voor een feestweek. Maandag was er een pensenkermis, dinsdag werd er warme appeltaart met ijs en slagroom geserveerd, op woensdag was er feestmaal met friet en videe.

Op donderdag was de dansvloer de hele namiddag bezet tijdens het optreden van de ‘huisband’ The Brothers showband met Louis, Theo en Jenny. Vrijdag na het middagmaal werd de zaal dan weer helemaal herschikt voor een fijn verzorgde receptie waar vooral de bewoners en de vele gebruikers van het dienstencentrum aanwezig waren. Tijdens de drie korte toespraken kwam ook burgemeester Thomas Vints aan het woord om de dienstbaarheid naar de senioren toe te belichten.

Het dienstencentrum kan rekenen op de hulp van vele vrijwilligers en organieert ook heel wat activiteiten. Zo werden er in 2018 maar liefst 740 activiteiten gorganiseerd. Zo is dienstencentrum en serviceflats De Klitsberg een mooi voorbeeld hoe men ‘samen’ iets moois kan verwezenlijken.

Voormalig diensthoofd Theo Vanschaijk, inutssen op rust gesteld, deed de geschiedenis van De Klitsberg uit de doeken. Hij vertelde kort hoe men indertijd met het idee zat om aan de goed draaiende bejaardenwijk aan de Klitsberg een grotere invulling te geven.De interesse bij de voorstelling was groot, de inschrijving iets minder. Maar na een jaar waren al de serviceflats bewoond. Vervolgens mochten Emma, Nieke en Jefke, José en Marcel als eerste bewoners van de serviceflats naar voor komen om een kleine attentie in ontvangst te nemen. Julia en Gilberta wonen momenteel het langst in de volledig gerenoveerde huisjes. Bjorn Briers, pas aangesteld als diensthoofd, nam ook nog even het woord. Verder werden ook vele foto’s van de voorbije 10 jaar getoond een waaier van activiteiten.