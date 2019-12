Mama Vijftien leuke cadeautjes voor minder dan 25 euro, die nog op het Sinterklaas-lijstje kunnen

Sinterklaas begint straks weer aan zijn tocht over de Belgische daken met heel wat speelgoed in zijn zak. Heeft het verlanglijstje van je kind wat vertraging opgelopen, of is zoon- of dochter zo braaf geweest dat er dit jaar een klein extraatje bij mag? De leukste cadeautjes on trend, voor minder dan 25 euro.