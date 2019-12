Nederlands parket: “Moskou hield MH17-verdachte bewust niet aan”

Rusland heeft een verdachte van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17 bewust niet aangehouden en uitgeleverd aan Nederland, ondanks meerdere verzoeken daartoe. Rusland handelde daarmee in strijd met het Europees uitleveringsverdrag, concludeert het Openbaar Ministerie (OM) maandag in een brief aan de nabestaanden.