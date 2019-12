Zolder

Heusden-Zolder - Na 38 jaar dienst binnen 't Weyerke mag vrijwilligerscoördinator Linda Roosen nu genieten van een welverdiend pensioen.

In ’t Weyerke gaan ze Linda Roosen missen. Ze stond 38 jaar tussen de bewoners, niets was haar te veel. Bij heel wat activiteiten stak ze de handen uit de mouwen. Om haar te verassen, kwamen zowel zorggebruikers als vrijwilligers op haar laatste werkdag toch nog even langs met een klein, meestal zelf geknutseld werkje.