Plantdag in Basisschool Floor en Tijn

Nieuwe Kempen

Oudsbergen - Op zaterdag 30 november werd fase twee van de vergroening van onze speelplaats uitgevoerd.

Samen met vrijwilligers plantten we een notenboom, struiken zoals hazelaars en vlinderstruiken, klimplanten zoals Clematis, een dubbele fruithaag en een wilgentunnel. In het voorjaar gaan we ook nog wilde bloemen zaaien.

Met de nodige goede zorgen van onze kinderen, leerkrachten en schoolmedewerkers toveren we zo onze speelplaats om tot een groenere en bloeiende omgeving.

Hartelijk dank aan onze provincie voor hun subsidies en aan

Ingrid, Gert, Dirk, Flor, Rik, Christ, De Winning, Trees, Annita, Caroline, Riet, Valerie, Noah, Ella en Ief voor hun helpende handen.