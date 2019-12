Meer dan 150 kinderen naar het Sint Geefplein

Tongeren - Op zondag 1 december vond de vijfde editie van het Sint-Geefplein plaats in PC Sint-Maternus in Tongeren. Meer dan 150 kinderen uit Tongeren hebben zich kunnen uitleven, voor ieder kind waren er leuke spulletjes die ze gratis mee naar huis mochten nemen.

Het speelgoed werd ingezameld door mensen uit Tongeren en een heel groot deel door vier Limburgse politiezones, waaronder natuurlijk Politiezone Tongeren-Herstappe. Via het Sint-Geefplein kan het speelgoed een nieuwe thuis krijgen. Waar het ene kind niet meer mee speelt, heeft een ander kind nog vele uren speelplezier.

Wnd burgemeester An Christiaens droeg haar steentje bij en bracht ook speelgoed mee: “Ik vind dit een zeer mooi initiatief dat we nu voor de vijfde keer realiseren, mijn dank gaat naar iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft”.

Het Sint-Geefplein werd georganiseerd door de Jeugddienst Tongeren in samenwerking met de Schakelaar en Stad Tongeren.