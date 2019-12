Wat bijna alle Belgen willen: meer tijd voor familie en vrienden

Volgeplande dagen leiden tot druk in de gezinssfeer. Maar liefst negen op de tien landgenoten wil meer tijd doorbrengen met familie en vrienden. Dat blijkt uit een onderzoek van Lekker van bij ons, uitgevoerd door iVox bij duizend Belgen.

Vroeger was het vanzelfsprekend om samen te tafelen, maar vandaag komt die gewoonte in het gedrang door onze opkomende individualisering en het haastige tijdperk waarin we leven. In de praktijk vertaalt zich dat in losse eetmomenten doorheen de dag, wanneer de tijd het toelaat. Uit de peiling van Lekker van bij ons blijkt dat de Belg zijn ontbijt en de lunch steeds vaker alleen of onderweg opeet.

Voor het avondmaal komt het gezin wel geregeld samen. Zo eet één op de vijf Belgen minder dan vijf dagen per week het diner in gezinsverband, drie op de vijf eten minder dan vijf dagen per week samen ontbijt en zeven op de tien lunchen minder dan vijf dagen per week samen. De cijfers tonen aan dat we dat te weinig vinden. Maar liefst 91 procent geeft aan nood te hebben aan quality time met vrienden en familie.

Liliane Driesen, woordvoerder van Lekker van bij ons, beklemtoont het belang van samen tafelen. “Voeding fungeert al eeuwen als sociaal smeermiddel, zeker in onze bourgondische eetcultuur, en het eetmoment is een ultiem moment van ontspanning en samenhorigheid. Het is jammer dat een druk professioneel of een volgeboekt privéleven ervoor zorgt dat we niet meer de nodige tijd nemen om te eten, laat staan om er samen van te genieten.”

Samen eten = je huwelijk onderhouden

Eerder onderzoek van de Britse organisatie The Marriage Foundation, waaraan vierduizend mensen meewerkten, focuste op het belang van samen eten. Sir Paul Coleridge, voorzitter van de organisatie, drukt op het belang van een goede communicatie, die onder meer kan ontstaan tijdens het samen nuttigen van maaltijden. “Dit is even vitaal als seks in de relatie”, zegt hij.

Ook relatiedeskundige Rika Ponnet is het ermee eens. “Het komt erop neer dat een relatie onderhoud nodig heeft en wie samen eet, creëert micromomenten die het samenzijn bevorderen. Het zou ideaal zijn als we een keer per dag tijd maken om samen te eten, maar dat is praktisch niet voor iedereen haalbaar. Pin je hier dan ook niet op vast, anders wordt het van ‘moeten’ en kan er net meer druk ontstaan. Bij wie de agenda’s flink van elkaar afwijken, kan het zinvol zijn om enkele (vaste) eetmomenten in te plannen. Probeer je echter niet te beperken tot een keer per week, want dat is een magere basis. En laat tijdens die momenten moderne technologie niet tussen jullie komen.”