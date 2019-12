Dit was de F1 in 2019: lang, snel en jong, maar ook een jaar van rouw

Het doek is gevallen: in Abu Dhabi kwam een einde aan het langste F1-seizoen uit de geschiedenis. Over de zesde wereldtitel van Lewis Hamilton bestond nooit twijfel, maar voor Max Verstappen zorgde geregeld voor beklijvende races. Maar naast vreugde en spektakel was het ook een jaar van rouw. Dit is wat we onthouden van jaargang 2019.