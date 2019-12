Na rel over afzondering wil het Napoli van Dries Mertens crisis afwenden met ... nieuwe afzondering

Na het nieuwe verlies in eigen huis van Napoli, zondag tegen Bologna (1-2), raakt het team van Dries Mertens steeds meer op de dool. Coach Carlo Ancelotti heeft daarom de beslissing genomen om de partij van volgend weekend tegen Udinese voor te bereiden op afzondering. Opvallend, want de (extra)sportieve onrust begon eerder deze maand bij Napoli met heibel over een afzondering.

De motor van Napoli raakt dit seizoen maar niet op toerental en voorzitter Aurelio De Laurentiis dacht begin november het tij te keren door de ploeg, na het 1-1 gelijkspel in de Champions League thuis tegen Salzburg, op afzondering te sturen.

Dat vormde echter de aanleiding voor een vete tussen spelers, die de afzondering niet zagen zitten, en de voorzitter. De excentrieke filmproducent besliste hierop de lonen van zijn spelers voor de maand oktober voorlopig te schorsen en is van plan alle salarissen met 25 procent te verlagen.

Napoli is ondertussen weggezakt naar de zevende plaats in de stand, en mag de Champions League volgend jaar stilaan vergeten. In de hoop de trein alsnog op het juiste spoor te brengen, kiest Ancelotti vanaf woensdag voor een nieuwe afzondering. In de voorgaande discussie liet de T1 echter weten een koele minnaar te zijn van afzonderingen.