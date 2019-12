Kerst in Nederheem Tongeren

Tongeren - Op zondag 1 december was er een gezellige sfeervolle kerstmarkt in het dagcentrum Nederheem in Tongeren in het kader van de Warmste Week. Men kon er terecht voor leuke eigenhandig gemaakte kerstartikelen en kerstcadeaus voor heren, dames en kinderen. Dit jaar werd de 'Christmas-shop' ondergebracht in de kelderverdieping.

Er waren diverse standjes met keramiek, zelf geperste oliën, juwelen, Tupperware, pikante sauzen, koekjes, wenskaarten... en nog veel meer. Tijdens de kerstmarkt werden ook andere artikelen verkocht t.v.v. 'Music for Life': de dagbesteding verkocht wafels en Huis Piringen koos voor kerstdecoratie.

Voor de bezoekers was er ook de mogelijk om iets te drinken en te eten, men kon er genieten van koffie en taart en diverse lekkernijen.

Nederheem vzw is een dagcentrum en biedt verschillende vormen van ondersteuning voor meerderjarige personen met een verstandelijke beperking.



