Dakloze krijgt 2 jaar cel voor autodiefstallen in Maasmechelen

Een 37-jarige dakloze kreeg maandag voor de Tongerse rechter een celstraf van twee jaar met de helft uitstel onder voorwaarden voor een reeks diefstallen. Zo ging de man ervandoor met een lichte vrachtwagen Peugeot in Maasmechelen. Later stal hij ook een wagen van de oprit van een van de medewerksters van het Wit-Gele Kruis.

De eerste diefstal vond plaats in de nacht van 9 op 10 februari van dit jaar. Toen sloeg de man een raam in van een geparkeerde lichte vrachtauto aan het gemeentehuis in Maasmechelen. Hij reed ermee naar ...