Maasmechelen -

Dit was roofmoord, ze hebben die jongen voor geld gedood. De broers Aquino waren het maandag roerend eens over de reden waarom hun “broer” (en luitenant) Hilmi Gedik op 29 november 2012 was doodgeschoten aan zijn voordeur in Maasmechelen. Mario: “Ik ben er nog altijd ziek van...”