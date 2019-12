140 jaar jong is uw krant. Dat betekent dat Het Belang van Limburg op dit moment de oudste krant van Vlaanderen is die nog met een onafhankelijke redactie uitgeeft onder eigen naam. Daar mogen we best fier op zijn. In al die jaren zijn we trouw geweest aan onze opdracht: we schrijven en werken in het belang van de hele provincie Limburg. Voor de arbeider en de notaris, voor jong en oud en voor alles en iedereen die daar tussen zit. Die baseline zal nooit veranderen.