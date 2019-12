27-jarige dealer moet opnieuw 2 jaar naar gevangenis voor invoer van drugs

Een 27-jarige man uit het Nederlandse Sittard, die eerder dit jaar al veroordeeld werd tot acht jaar voor invoer van drugs, werd maandag opnieuw veroordeeld tot een opsluiting van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro nadat hij als passagier in een auto vol drugs en cash geld werd betrapt tijdens een verkeerscontrole in Maaseik. De 23-jarige Maaseikse bestuurder van de wagen kreeg dezelfde straf maar met uitstel.

De 27-jarige Nederlander zat in 2017 verwikkeld in een grootschalig onderzoek over de invoer van drugs. Later werd de man in dit drugsdossier veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Tijdens ...