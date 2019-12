Het is vooralsnog een seizoen om snel te vergeten voor KRC Genk. De uittredende landskampioen verloor zaterdagavond in eigen huis de derby tegen STVV en staat pas negende in de Jupiler Pro League. De Croky Cup lijkt dé kans om het seizoen te redden, maar dan moet blauw-wit vanavond in de achtste finales wel voorbij Antwerp. Lukt dat? Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.45 uur.