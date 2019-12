Vorige week is er een onderzoeksrechter aangesteld in het onderzoek naar de dood van wolvin Naya. Het onderzoek, gevoerd door de natuurinspectie en de Gerechtelijke Politie Limburg, zal vanaf nu door hem worden geleid.

Het is de onderzoeksrechter die sinds vorige week de touwtjes in handen heeft in de zoektocht naar de killers van wolvin Naya en haar welpen. De wolvin verdween eind mei uit beeld. Sindsdien ontbreekt ...