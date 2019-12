Politierechtbank velt dinsdag vonnis over treinramp Buizingen

De Brusselse politierechtbank velt dinsdag haar vonnis over de treinramp in Buizingen die op 15 februari 2010 het leven kostte aan negentien mensen. Het openbaar ministerie vervolgt daarin Infrabel, de NMBS en de treinbestuurder van één van de betrokken treinen. De verdediging van die laatste voerde aan dat de strafvordering onontvankelijk is omdat het onderzoek niet correct verlopen is, en dat de zwaarste fout sowieso bij Infrabel en de NMBS moet gelegd worden.